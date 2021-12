Incontro online tra esperti Agenzie spaziali Italia-India

(ANSA) - NEW DELHI, 15 DIC - In vista della Giornata italiana dello Spazio, che si celebra domani 16 dicembre, l'Ambasciata d'Italia a Delhi ha sostenuto l'organizzazione di un evento virtuale sullo stato delle relazioni Italia-India nel settore dello Spazio.

All'incontro online hanno partecipato esponenti delle agenzie spaziali dei due Paesi, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Isro - Indian Space Research Organisation: gli esperti si sono confrontati sull'avanzamento della collaborazione bilaterale nei settori dell'eliofisica, dell'esplorazione umana, dell'esplorazione robotica e astrofisica delle alte energie.

Oltre all'Ambasciatore Vincenzo de Luca, ha introdotto il dialogo l'Ambasciatrice dell'India in Italia Neena Malhotra.

"Quello di oggi è stato un importante momento di aggiornamento sugli sviluppi della cooperazione tra i due Paesi sui temi dell'esplorazione umana, della scienza spaziale e dell'osservazione dello Spazio", ha commentato De Luca. (ANSA).