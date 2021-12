Parigi, presentato in Ambasciata Salone Lineapelle Milano

(ANSA) - PARIGI, 07 DIC - Si è svolto oggi presso l'Ambasciata d'Italia l'evento "Lineapelle sceglie la Ville Lumière", iniziativa organizzata in collaborazione con ICE Agenzia, Lineapelle e C.L.A.S.S. Eco Hub per presentare la prossima edizione del salone della pelletteria che si svolgerà dal 22 al 24 febbraio 2022 a Fieramilano Rho.

Nel presentare l'iniziativa l'Ambasciatrice Teresa Castaldo ha ricordato gli eccellenti dati dell'interscambio commerciale tra Italia e Francia che registrano nella prima metà del 2021 un forte incremento del nostro export verso l'Esagono, con ottime prospettive per la chiusura dell'anno: "Il settore della pelletteria costituisce un'importante filiera per il nostro Paese, in termini di dimensione produttiva e commerciale. Un comparto che l'Ambasciata, insieme ad ICE, attraverso iniziative come quella odierna, è fortemente impegnata a sostenere, presentando ad un pubblico esigente ed attento quale quello francese le eccellenze del Made in Italy di settore".

L'iniziativa di oggi, alla presenza della Direttrice Generale di Unic - Concerie Italiane et Lineapelle Fulvia Bacchi, ha mostrato al pubblico francese il progetto della prossima edizione del Salone Lineapelle e le tendenze che caratterizzeranno questo mercato, sottolineando i punti di forza di un comparto formato da imprese capaci di raccogliere le sfide dell'innovazione responsabile: "Il settore della pelletteria - ha proseguito l'Ambasciatrice Castaldo - testimonia la capacità tutta italiana di coniugare tradizione e innovazione, artigianalità e tecnologia, elementi che non devono essere visti in contraddizione ma intesi come valori capaci di rafforzarsi a vicenda, garantendo quell'eccellenza in termini di qualità e stile che costituisce la ricetta del successo dei prodotti italiani".

L'evento si inquadra nella più ampia strategia messa in atto dal nostro governo con il "Patto per l'Export": una strategia che valorizza il comparto fieristico italiano quale leva di promozione delle nostre imprese interessate a crescere sui mercati esteri e che vede Ambasciata e Ice pienamente mobilitati in Francia. Dopo l'anteprima parigina, il roadshow internazionale di presentazione del Salone Lineapelle toccherà gli Stati Uniti, in occasione del ritorno in presenza di Lineapelle New York (Metropolitan Pavilion, Manhattan, 26-27 gennaio 2022), spostandosi poi a Los Angeles. (ANSA).