A Teheran un cooking show all'italiana

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La semplicità e allo stesso tempo la sofisticatezza della cucina italiana come interpretata dallo chef romano Maurizio La Masa, sono stati gli ingredienti del cooking show organizzato a Teheran, dall'Ambasciata d'Italia in Iran, in collaborazione con l'Ufficio di Teheran dell'Italian Trade Agency (ITA), in occasione della Settimana della Cucina italiana nel Mondo.

L'iniziativa, che si è tenuta presso l'Espinas Palace Hotel di Teheran, è servita anche a valorizzare alcuni prodotti del made in Italy tuttora presenti nel mercato iraniano, i benefici della dieta mediterranea e delle produzioni legate al territorio.

In apertura dell'evento, l'Ambasciatore d'Italia in Iran, Giuseppe Perrone, ha posto l'accento sul significato attribuito dagli italiani alla cucina come strumento di aggregazione del tessuto sociale, tanto da essere considerata a tutti gli effetti una componente essenziale del "vivere all'italiana". ''Una dimensione che - ha detto - interagisce con le tradizioni, la sfera locale da un lato e quella internazionale dall'altro, la musica, la gioia di vivere e finanche la bellezza, per arricchirsi e arricchire di una gamma ampia di significati l'offerta culinaria del Belpaese''.

L'evento ha fatto emergere l'interesse per un confronto tra la cucina italiana e l'antica e ricca tradizione iraniana in ambito culinario, entrambe legate all'enorme bagaglio culturale dei rispettivi Paesi. Infine, in occasione della settimana della cucina italiana in Iran, la Scuola italiana "Pietro Della Valle" ha organizzato una giornata di preparazioni gastronomiche in cui i protagonisti sono stati gli studenti della Scuola. (ANSA).