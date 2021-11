Settimana cucina italiana: iniziative ad Amman e Giordania

(ANSA) - TEL AVIV, 25 NOV - "Grande interesse e curiosità" si sono avute per le iniziative della Sesta Settimana della cucina italiana nel Mondo, in corso di svolgimento in Giordania dal 22 al 28 novembre. Gli eventi - informa un comunicato - sono stati organizzati dall'Ufficio ICE di Amman con il coordinamento dell'Ambasciata d'Italia ad Amman. L'apertura delle manifestazioni è avvenuta lo scorso 22 novembre presso il ristorante 'The Lombard', con il menù curato dal Resident Chef Federico Carsili: all'evento, alla presenza dell'Ambasciatore Fabio Cassese, hanno partecipato oltre 50 tra importatori e distributori di prodotti italiani, rappresentanti istituzionali e di associazioni del settore privato, oltre a blogger e influencer che hanno diffuso l'evento sui social media.

Dall'Italia - ha proseguito il comunicato - sono arrivati gli Chef Giuseppe Silvestri e Salvatore Aprea, entrambi di Capri e con una lunga esperienza in ristoranti italiani di prestigio nel mondo, "per essere coinvolti nel ricco programma di eventi che prevede il 26 novembre corsi di cucina alla Royal Academy of Culinary Art (Raca). Il 27, per la prima volta, la Settimana si terrà al Mar Morto con "eventi mirati in un albergo di prestigio, nonché menù proposti dai ristoranti italiani ad Amman che aderiscono all'iniziativa e che saranno individuati dalla presenza di poster personalizzati per la Settimana della cucina italiana nel Mondo". I due chef, Silvestri e Aprea, hanno dedicato ieri ed oggi a incontri/lezioni di cucina al laboratorio 'Mar Yousef's pizza' che realizza "corsi di formazione per i rifugiati iracheni, ospitato nel centro pastorale Mar Yousef ad Amman".

ICE Amman e l'Ambasciata - aggiunge il comunicato - hanno previsto "una importante compagna di comunicazione su media insieme alla realizzazione di materiale illustrativo e informativo in doppia lingua, italiana e arabo, sulle molteplici varietà di pizza, dolci, paste e formaggi italiani, per avvicinare sempre di più il #Vivere all'Italiana ai gusti dei tanti ammiratori del nostro paese. L'immagine della Settimana della cucina, sarà proiettata su Monitor/Totem presenti nelle principali vie della capitale giordana per l'intera durata della manifestazione. (ANSA).