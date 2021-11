Turchia: si apre la settimana della cucina italiana

(ANSA) - ISTANBUL, 22 NOV - Si è aperta anche in Turchia la settimana della cucina italiana con una cerimonia al consolato di Istanbul. L'evento, promosso dal ministero degli Esteri, si svolge contemporaneamente in 124 Paesi grazie all'organizzazione delle missioni diplomatiche italiane nel mondo e quest'anno si articola sul tema "tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare" come si legge in un comunicato. "Molta attenzione verrà data ai valori nutrizionali della cucina italiana e della dieta mediterranea, con le sue varie sfaccettature a livello regionale, alla "green economy" applicata al settore enogastronomico: dall'economia circolare alla sostenibilità ambientale, alla lotta agli sprechi alimentari" ha affermato l'ambasciatore in Turchia Massimo Gaiani, in video conferenza da Ankara, durante l'evento presso il consolato di Istanbul dove gli chef italiani Claudio Chinali, Giancarlo Gottardo e Luigi Mariconda hanno preparato un aperitivo per gli ospiti presenti.

Tanti le iniziative in programma in Turchia durante la settimana: oltre alla possibilità di assaporare speciali piatti tradizionali nei ristoranti italiani che hanno aderito, è stato organizzato anche un evento on-line dedicato all'incontro tra aziende italiane e 26 start up turche innovative nel settore agroalimentare per valutare possibili sinergie e collaborazioni future. (ANSA).