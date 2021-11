India, al via la sesta settimana della Cucina Italiana

(ANSA) - NEW DELHI, 22 NOV - Prende avvio oggi in India la sesta edizione della Settimana della cucina italiana, parte dell'iniziativa globale voluta dalla Farnesina, che, attraverso la nostra rete diplomatico consolare promuove in tutto il mondo il meglio della filiera agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica italiana.

La settimana indiana, curata dall'Ambasciata d'Italia in India, dai Consolati di Delhi e Mumbai, e dagli Istituti Italiani di cultura di New Delhi e Calcutta prevede un fitto programma di eventi culinari, workshop, masterclass, mostre e degustazioni nelle città di Delhi, Mumbai e Kolkata.

Una speciale collaborazione con la piattaforma indiana EazyDiner consentirà ai ristoranti italiani in tutto il subcontinente di offrire ai clienti menù speciali ispirati al tema delle settimana: "Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare".

Il 26 novembre è in calendario il l'evento digitale "The future of food sustainability through the eyes of Italian and Indian start-ups", che vedrà la partecipazione dell'Ambasciatore Vincenzo de Luca, della presidente del Future Food Institute, Sara Roversi e dell'AD del Good Food Institute, Varun Deshpande.

Nel corso del webinar sarà data voce a start-up italiane e indiane come ApuliaKundi, SpirEat, Newtra Food, Soft Spot Foods, e MilkinOats, per uno scambio di opinioni su come perseguire la sostenibilità attraverso imprese innovative in settori specifici dell'alimentazione.

L'evento potrà essere seguito live su: https://www.facebook.com/ItalyInIndia (ANSA).