Giorno Memoria:a Kiev ricordo anche con 'Kapò' di Pontecorvo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Quest'anno la giornata della memoria coincide con un anno drammatico e doloroso per l'Ucraina. E' significativo il fatto che l'Istituto Italiano di Cultura, in stretta collaborazione con questa Ambasciata e con il Festival del cinema Molodist, abbia pensato alla proiezione di un classico della cinematografia italiana ed europea, 'Kapò' di Gillo Pontecorvo". Lo ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia in Ucraina, Pierfrancesco Zazo, presentando l'iniziativa scelta per ricordare a Kiev la giornata della memoria.

"In questo momento storico - ha detto Zazo - caratterizzato anche dall'uso manipolatorio e distorto della storia a fini politici, avvertiamo ancor più l'esigenza e il dovere di ricordare l'infamia della shoah, il genocidio del popolo ebraico, la cui cultura è da millenni parte integrante della storia ed identità europea. Non si può parlare di nazifascismo e denazificazione se non contestualizzando i periodi storici".

"Vorrei inoltre ricordare - ha proseguito Zazo - che proprio in Ucraina l'Olocausto ha assunto dimensioni apocalittiche. Si calcola che durante il periodo dell'occupazione nazista oltre un milione di ebrei ucraini sono stati sterminati ed e' proprio a Babyn Yar a Kiev che e' stato commesso uno dei primi eccidi con l'utilizzo di nuove tecniche di sterminio di massa. Va poi ricordato che l'Ucraina e' stata una delle principali culle della cultura e lingua yiddish ed e' in questo Paese che sono nati grandi movimenti di rinnovamento spirituale dell'ebraismo ispirantesi al misticismo ed alla cabala tra i quali il chassidismo, un mondo straordinariamente vitale e ricco spazzato dalla furia nazista." Nelle scorse ore l'ambasciatore Zazo ha anche preso parte parte al ricordo delle vittime dell'Olocausto proprio presso il Memoriale di BabinYar. (ANSA).