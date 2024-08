Abu Mazen annuncia che andrà a Gaza (2)

(ANSA-AFP) - ANKARA, 15 AGO - "Ho deciso di andare a Gaza con altri fratelli leader palestinesi. Andrò. Anche se mi costerà la vita. La nostra vita non vale più di quella di un bambino", ha detto Abu Mazen, leader di Fatah, che non può andare nella Striscia da otto anni, da quando dopo le elezioni del 2006 è sotto il controllo di Hamas.

Abu Mazen, che risiede a Ramallah in Cisgiordania, è arrivato in Turchia mercoledì su invito delle autorità turche.

(ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA