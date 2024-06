Israele, risponderemo con forza agli attacchi di Hezbollah

Israele ha promesso di rispondere con la forza a tutti gli attacchi di Hezbollah dopo che oggi il gruppo militante libanese sostenuto dall'Iran ha lanciato una raffica di razzi oltre confine per il secondo giorno consecutivo. "Israele risponderà con la forza a tutte le aggressioni di Hezbollah", ha detto il portavoce del governo David Mencer nel corso di una conferenza stampa, aggiungendo che "attraverso sforzi diplomatici o meno, Israele ripristinerà la sicurezza sul nostro confine settentrionale".

Le modifiche che Hamas ha chiesto alla proposta di cessate il fuoco presentata dagli Usa "non sono significative" e includono il ritiro completo delle truppe di Israele da Gaza: lo ha detto alla Reuters un alto esponente del gruppo. Hamas, ha affermato, ha chiesto di scegliere un elenco di 100 palestinesi con lunghe condanne da rilasciare dalle carceri israeliane, aggiungendo che il documento israeliano aveva escluso la richiesta e limitato i rilasci ai soli prigionieri con pene residue inferiori a 15 anni. "Non ci sono emendamenti significativi che, secondo la leadership di Hamas, giustifichino obiezioni", ha detto la fonte.

L'Aeronautica israeliana "ha colpito e smantellato (ieri, ndr) oltre 45 obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza, comprese strutture militari, cellule terroristiche armate, lanciarazzi, tunnel e ulteriori infrastrutture terroristiche": lo riporta l'Idf in un comunicato. Sempre ieri, prosegue la nota, le forze israeliane hanno eliminato nella Striscia di Gaza centrale più di 10 terroristi, incluso uno che aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre nel sud di Israele.



Usa, 'serve de-escalation a confine nord di Israele'

Gli Stati Uniti hanno sollecitato una "de-escalation" lungo il confine settentrionale di Israele dopo il lancio di oltre 200 razzi da parte di Hezbollah in risposta all'uccisione di un alto comandante del gruppo da parte delle forze israeliane. Lo ha detto ieri in un briefing la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, e il suo omologo statunitense Lloyd Austin hanno avuto un colloquio telefonico martedì, ha detto Singh. "Stiamo assistendo a un aumento delle attività nel nord, e non vogliamo che le cose degenerino in un conflitto regionale più ampio, e questo non è un fatto nuovo - ha affermato la portavoce -. È una cosa che abbiamo detto fin dall'inizio, da quando Hamas ha lanciato il suo brutale attacco il 7 ottobre. Non vogliamo mai assistere a un'escalation delle tensioni nella regione e abbiamo preso misure molto specifiche fin dall'inizio, con la decisione del Segretario (Austin, ndr) e, naturalmente, con il Presidente, di far entrare la Ford nel Mediterraneo orientale. Continueremo a sollecitare la de-escalation". Austin, ha concluso, "ne ha parlato a lungo ieri (martedì 11) con il signor Gallant. Non entrerò nei dettagli della telefonata, ma non vogliamo assistere a un conflitto regionale più ampio, ed è per questo che vogliamo vedere una de-escalation delle tensioni nella regione".

Hamas, il bilancio dei morti a Gaza è salito a 37.232

Il bilancio dei morti a Gaza dall'inizio della guerra è salito a 37.232, mentre i feriti sono 85.037. Lo ha comunicato il ministero della Sanità di Hamas aggiornando il bilancio delle vittime e sottolineando che solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 30 morti.

