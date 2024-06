Abu Mazen 'accoglie con favore' voto piano Usa all'Onu

Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen "ha accolto con favore" il voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul piano di tregua nella Striscia di Gaza, definendolo "un passo nella giusta direzione".

"La presidenza palestinese considera l'adozione di questa risoluzione come un passo nella giusta direzione per porre fine alla guerra genocida in corso contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza", ha affermato l'ufficio di Abu Mazen in una dichiarazione trasmessa in arabo dall'agenzia ufficiale Wafa.





