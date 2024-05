Khamenei, i funerali di Raisi hanno mostrato il potere dell'Iran

La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha affermato che la grande partecipazione degli iraniani ai funerali del presidente Ebrahim Raisi, morto domenica per lo schianto dell'elicottero sul quale viaggiava in un'area montuosa nel nord ovest del Paese, sono una prova della potenza della Repubblica islamica. La partecipazione in massa degli iraniani, secondo i media locali diversi milioni di persone, alle cerimonie funebri sono state "un messaggio per il mondo che darà beneficio alla Repubblica islamica", ha detto Khamenei, come riferisce Mehr, parlando con i membri della famiglia di Raisi durante un incontro a Teheran.



