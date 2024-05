Gaza, media: 7 morti e 11 feriti in raid Israele sulla Striscia

Media arabi affermano che quattro persone sono state uccise e nove ferite in un attacco israeliano che ieri sera ha colpito un appartamento residenziale nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza, mentre madre e figlio sono morti in un altro raid contro un appartamento nella zona Yarmourk della stessa città. In un terzo attacco israeliano effettuato con droni un uomo è rimasto uccisi e altri due feriti a Jabalia, nel nord della Striscia.

Due persone tra cui un comandante dei miliziani sciiti di Hezbollah sono morte in un attacco aereo israeliano contro un'auto nel sud del Libano, nella zona di Tiro. Lo riporta l'emittente araba Al Jazeera. Hezbollah afferma che la sua vittima è il 50enne Hussein Ibrahim Makki della città libanese meridionale di Beit Yahoun, senza confermare o smentire che si trattasse di un comandante. Nel raid sono rimaste ferite anche altre due persone, secondo soccorritori citati dai media locali.





