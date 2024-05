Gaza, Biden procede con il pacchetto di armi a Israele da un miliardo

L'amministrazione Biden ha notificato al Congresso che intende procede con la vendita di armi per un miliardo di dollari a Israele. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la decisione di procedere mette in evidenza la riluttanza dell'amministrazione a ampliare ancora di più il divario con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Il pacchetto dovrebbe includere 700 milioni di dollari di munizioni per carri armati, 500 milioni di dollari di veicoli tattici e 60 milioni di colpi di mortaio. Il pacchetto di armi arriva una settimana dopo la pausa alle spedizioni delle bombe ad alta carica.

L'esercito israeliano (idf), con tank e truppe, si sta spingendo ulteriormente nelle zone abitate della parte orientale della città di Rafah, nel sud della Striscia. Lo riferiscono media internazionali ripresi da quelli israeliani. Già nei giorni scorsi l'esercito era entrato nel quartiere di Jneina ora - secondo le stesse fonti - è avanzato oltre aggiungendo il quartiere di Brzail e la parte occidentale della Salah a-Din, una delle maggiori arterie. Le stesse fonti hanno citato, testimoni sul posto secondo cui si sono scontri e i tank israeliani sono stati visti sulla George street a Jneina.

Video Esercito israeliano diffonde video-denuncia: 'Terroristi vicini alle auto Onu'

A Est di rafah, l'esercito israeliano ha eliminato numerosi cellule terroristiche in combattimenti ravvicinati nell'area del valico. Nella parte est di Rafah - riferiscono le fonti militari - le truppe "hanno ucciso terroristi e individuato armi". L'Idf ha "allargato l'operazione nell'area di Jabalya con operazioni militare sul altri obiettivi del terrore". Lo stesso è avvenuto a Zeitun, sempre nel nord, dove sono "individuati imbocchi di tunnel e smantellati numerose postazioni di lancio". Nelle ultime 24 ore - ha aggiunto la fonte - l'Idf ha operato anche nella parte centrale della Striscia. Complessivamente - ha concluso - i raid dell'aviazione hanno "colpito oltre obiettivi terroristici in tutta la Striscia".

L'esercito israeliano sta chiedendo ai palestinesi di altri quartieri del nord di Gaza di evacuare dalle loro aree mentre prosegue l'operazione contro Hamas a Jabalya. Il portavoce dell'esercito in arabo, Avichai Adraae, ha avvisato i residenti dei quartieri di Al Karama, Salatin e Al Zuhor, nel nord della Striscia di Gaza, di evacuare. "Hamas e altri terroristi - ha detto Adraae - stanno utilizzando le vostre terre per attività terroristiche e lanciano razzi nel territorio israeliano, pertanto l'Idf agirà contro di loro con urgenza. Per la vostra sicurezza, dovete immediatamente evacuare".

Video Gaza, i giornalisti lasciano Rafah dopo l'avvertimento israeliano

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano che ieri sera ha colpito un edificio residenziale del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Fonti mediche locali citate dalla Wafa spiegano che tra le vittime ci sono anche diversi bambini. L'abitazione colpita è un edificio a tre piani appartenente alla famiglia Karaja, specifica l'agenzia di stampa palestinese. Raid vengono segnalati nelle ultime ore anche a ovest della città di Gaza e a Beit Lahia, nel nordovest della Striscia. Colpito pure il campo profughi di Jabalia, nel nord dell'enclave palestinese. Il bilancio delle vittime dal 7 ottobre nella Striscia di Gaza è di almeno 35.091 morti e 78.827 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

L'amministrazione Biden valuta che Israele abbia ammassato abbastanza truppe ai margini di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, per procedere con un'incursione su vasta scala nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando due alti dirigenti Usa, che tuttavia non sono certi se Tel Aviv abbia preso una decisione definitiva per una mossa del genere, in aperta sfida al presidente americano. Uno dei dirigenti ha anche avvertito che Israele non si è avvicinato nemmeno lontanamente a preparativi umanitari adeguati prima di evacuare potenzialmente più di un milione di abitanti dell'enclave palestinese che attualmente risiedono a Rafah.

L'esercito israeliano ha identificato diversi razzi lanciati dal Libano verso le aree di Arab al-Aramshe e Adamit nella Galilea occidentale. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui poco dopo l'aviazione ha colpito ed "eliminato un terrorista di Hezbollah che operava nelle vicinanze di una struttura militare dell'organizzazione nella zona di Meiss El Jabal nel sud del Libano". Nelle ultime ore - ha aggiunto la stessa fonte - aerei israeliani hanno colpito gli Hezbollah nelle aree di "Kharayeb, Halta, e Yaroun".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA