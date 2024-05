L'esercito israeliano e la polizia hanno sgomberato un avamposto illegale ebraico in Cisgiordania. Durante l'operazione che ha visto scontri con gli ultrà ebrei, circa 20 di loro sono stati arrestati. L'avamposto illegale è quello di Or Meir, vicino a Ofra, non distante da Nablus, ed è stato costruito su terra privata palestinese.





