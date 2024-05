Iran: Khamenei, 'aumentare la pressione sui sionisti'

"La pressione sul regime sionista dovrebbe aumentare giorno dopo giorno". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, lodando le proteste per la Palestina nelle università degli Usa e in Europa.

"Il regime sionista e i suoi sostenitori americani ed europei non possono rimuovere la questione di Gaza dall'agenda dell'opinione pubblica mondiale, dal momento che è la prima questione per il mondo", ha aggiunto Khamenei durante un incontro con degli educatori, in occasione del Giorno nazionale degli insegnanti. L'approccio degli Usa riguardo alla crisi di Gaza ha provato che "la mancanza di fiducia dell'Iran nei confronti degli americani è giusta", ha detto la Guida suprema, sottolineando che "le terre palestinesi dovrebbero tornare ai loro proprietari".

Facendo riferimento alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e l'Arabia Saudita, Khamenei ha detto che "normalizzare i legami con il regime sionista non risolverà i problemi della regione dell'Asia occidentale".



