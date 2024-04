Hamas pubblica il video di un ostaggio israelo-americano

Hamas ha pubblicato su Telegram un video dell'ostaggio israelo-americano Hersh Goldberg-Polin.

Secondo Al Jazeera, nel filmato, di cui non è nota la data, il giovane di 23 anni "denuncia la negligenza del governo del premier Benyamin Netanyahu nei confronti degli ostaggi e chiede che si agisca per il suo rilascio".

Il ragazzo, nato in California e trasferitosi con la famiglia in Israele nel 2008, è rimasto ferito nell'attacco di Hamas del 7 ottobre e nel video appare con un braccio amputato, riferisce Haaretz.

Secondo il Jerusalem Post, nel filmato Goldberg-Polin racconta che il 7 ottobre si trovava al Nova Music Festival, a Reim nel sud di Israele, quando Hamas ha attaccato e rapito lui e i suoi amici. Il sito israeliano fa notare come questo racconto contrasti con la versione dei leader di Hamas che negano di aver attaccato i civili.

Rachel Goldberg, la mamma dell'ostaggio, è una delle figure più attive del movimento delle famiglie degli ostaggi: la rivista Time l'ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti dell'anno.



