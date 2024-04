Appello di Hamas alla resistenza, 'Israele non ci ha sconfitto'

Il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas, Abu Obeida, ha fatto appello per un'escalation su tutti i fronti contro Israele parlando ad Al Jazeera a 200 giorni dall'inizio della guerra. "Facciamo appello alle masse delle nazioni arabe a sostenere la resistenza palestinese.

L'intensificarsi delle operazioni militari di Israele non farà altro che spingerci ad andare avanti", ha aggiunto, ringraziando l'Iran e i gruppi in Libano, Yemen, Iraq per il loro sostegno.

"I sionisti sono in un pantano, bloccati nelle sabbie di Gaza: continueremo ad attaccare. Israele sta cercando di convincere il mondo di averci eliminato, ma è una bugia".



'Non accetteremo un mediatore che non sia il Qatar'

Hamas ha informato coloro che sono coinvolti nei negoziati per la tregua a Gaza che non accetterà un mediatore diverso dal Qatar: lo sostiene la tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, che cita un'importante fonte palestinese.

Secondo la stessa fonte, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Turchia di partecipare agli sforzi di mediazione e di fare pressione su Hamas. Da parte sua, la fazione palestinese ha accolto con favore il coinvolgimento turco nei colloqui, ma ha chiarito che non sarebbe un'alternativa al ruolo del Qatar.

La fonte ha aggiunto che Israele e Stati Uniti hanno chiesto al Qatar di fare pressione su Hamas affinché raggiunga un

accordo.

Il Qatar, 'Hamas resta a Doha finché la sua presenza è utile'

Il Qatar ha affermato che non c'è motivo di porre fine alla presenza di un ufficio di Hamas a Doha finché sarà "utile e positiva" per gli sforzi di mediazione nella guerra di Israele a Gaza. Il portavoce del ministero degli Esteri Majed Al-Ansari ha aggiunto in una conferenza stampa che il Qatar rimane impegnato nella mediazione per la tregua ma sta valutando il suo ruolo dopo "gli attacchi" ai suoi sforzi.

Erdogan, 'Non credo che Hamas lascerà il Qatar

Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Hamas non lascerà il Qatar. "Non ho sentito dire che l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim (bin Hamad Al Thani), abbia fatto un passo nei confronti di questi fratelli ignorando la loro posizione in Qatar. Non credo che farà un passo del genere", ha detto Erdogan a un giornalista del canale Haberturk che gli chiedeva un parere rispetto alle voci secondo cui sarebbe stato chiesto ad Hamas di lasciare il Qatar.

"Non credo che questo atteggiamento nei loro confronti cambierà", ha detto Erdogan, aggiungendo che "ciò che conta non è dove sono i leader di Hamas, ma la situazione a Gaza".

