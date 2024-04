G7, parti lavorino per evitare escalation in Medio Oriente

"Alla luce delle notizie sui raid del 19 aprile, invitiamo tutte le parti a lavorare per prevenire un'ulteriore escalation. Il G7 continuerà a lavorare a tal fine.

Chiediamo a tutte le parti, sia nella regione che oltre, di offrire il loro contributo a questo sforzo". Lo si legge nel comunicato finale del vertice di Capri. "Chiediamo all'Iran di astenersi dal sostenere Hamas e dall'intraprendere ulteriori azioni che destabilizzino il Medio Oriente, compreso il sostegno agli Hezbollah e ad altri attori non statali. Chiediamo a tutti i paesi di impedire la fornitura di componenti per i programmi relativi a droni e missili iraniani".



