L'attacco in Iran della notte scorsa "è stato condotto da piccoli droni, possibilmente lanciati dall'interno del Paese stesso". Lo ha detto una fonte dell'Iran al New York Times, ripreso da Haaretz. Secondo la stessa fonte, "i sistemi radar del Paese non hanno intercettato velivoli non identificati entrati nello spazio aereo dell'Iran".





