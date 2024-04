L'attacco all'Iran attributo a Israele è stato al centro dell'apertura dell'ultima giornata del G7 a Capri con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che - secondo quanto si apprende - ha condiviso con i partner le informazioni in possesso degli americani sull'operazione. Attesa una dichiarazione del G7 Esteri in cui si dovrebbe definire 'limitata' l'azione, ribadendo l'invito a Israele e all'Iran a non eccedere nelle reazioni.



