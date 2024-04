Ucciso un responsabile Hamas dell'intelligence militare

L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso "il terrorista Yussef Rafik Ahmed Shabat, responsabile del Dipartimento delle indagini interne di Hamas a Beit Hanun", nel nord della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui "Shabat ha servito come ufficiale di sicurezza nell'intelligence militare di Hamas nel Battaglione di Beit Hanun". "La sua eliminazione - ha aggiunto - danneggia in modo significativo il dipartimento delle indagini della organizzazione terroristica". La stessa fonte ha aggiunto che in un raid è stato colpito "un veicolo in cui c'erano dieci terroristi".

L'esercito israeliano ha annunciato anche di "aver ucciso due terroristi di Hezbollah nell'area di Kfarkela" nel sud del Libano.



