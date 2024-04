Palestina,ammissione piena importante pilastro per la pace

"L'ammissione a pieno titolo della Palestina all'Onu sarebbe un importante pilastro per raggiungere la pace nella nostra regione. E' il momento per il Consiglio di Sicurezza di dare giustizia al popolo palestinese".

Lo ha detto il rappresentante speciale del presidente palestinese, Ziad Abu Amr. "Quelli che ostruiscono tale risultato non aiutano il processo di pace tra israeliani e palestinesi e in generale in Medio Oriente", ha aggiunto, rivolgendosi "a Paesi come gli Usa che vogliono impedire la nostra ammissione a pieno titolo quando hanno sostenuto quella di Israele".

Di altro avviso lo Stato ebraico. "Quanto distaccato dalla realtà può essere il Consiglio di Sicurezza anche solo a considerare una risoluzione che propone l'ammissione piena della Palestina all'Onu quando questo avrebbe un impatto positivo pari a zero per qualsiasi parte". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan. "Se questa risoluzione passasse questo Consiglio non dovrebbe più essere conosciuto come Consiglio di sicurezza ma come Consiglio del terrore - ha aggiunto - Pensate davvero che questa risoluzione cambi la situazione sul terreno o renderebbe la pace più vicina?".



