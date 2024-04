Israele-Iran, stasera riunione emergenza Consiglio sicurezza Onu

Si terrà stasera alle 22 ora italiana una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu, richiesta da Israele dopo l'attacco di questa notte da parte dell'Iran.

"Condanno fermamente la grave escalation e chiedo la cessazione immediata di queste ostilità", ha affermato il segretario generale Antonio Guterres dicendosi "profondamente allarmato per il pericolo reale a livello regionale".

"Esorto tutte le parti a esercitare la massima moderazione per evitare qualsiasi azione che possa portare a scontri militari su più fronti in Medio Oriente", ha aggiunto Guterres sottolineando che "né la regione né il mondo possono permettersi un'altra guerra".



