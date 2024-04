Katz, 'grazie Papa, suo sostegno aiuterà ritorno ostaggi'

"Ringrazio il Papa per aver risposto alla richiesta di incontrare le famiglie dei rapiti per rafforzarle e sostenere il ritorno dei sequestrati a casa. Il sostegno del Papa ha un grande peso morale e pratico, e sono convinto contribuirà al ritorno a casa dei sequestrati". Lo ha affermato in una nota il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, da oggi in visita a Roma, dopo che il Vaticano ha annunciato che Papa Francesco incontrerà domani le famiglie degli ostaggi che accompagnano il capo della diplomazia israeliana nel suo viaggio in Italia.



