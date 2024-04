Guterres condanna il raid a Damasco, 'evitare escalation'

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna" l'attacco contro l'Iran a Damasco e riafferma che "il principio dell'inviolabilità delle sedi e del personale diplomatico e consolare deve essere rispettato in ogni caso in conformità con il diritto internazionale". In una nota del portavoce, Stephane Dujarric "invita tutti gli interessati a esercitare la massima moderazione ed evitare un'ulteriore escalation. Qualsiasi errore di calcolo potrebbe portare a un conflitto più ampio in una regione già instabile, con conseguenze devastanti per i civili".



