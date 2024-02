Zelensky, dalla leadership saudita soluzioni giuste sull'Ucraina

"Ho avuto una conversazione sincera e significativa con Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Mohammed bin Salman. Abbiamo discusso i punti della Formula di Pace e i progressi che si possono fare nella loro attuazione. La leadership dell'Arabia Saudita può aiutare a trovare soluzioni eque". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando della sua missione in Arabia Saudita.

"Apprezziamo l'impegno di Sua Altezza Reale nel ripristinare la vera pace e siamo grati per i suoi consigli e il suo sostegno - aggiunge Zelensky -..Ho anche parlato dei nostri sforzi e del dialogo con i partner in preparazione al vertice globale sulla pace in Svizzera. Abbiamo discusso la sostanza del vertice e le misure che possono essere adottate per ripristinare la vera sicurezza in Ucraina, in Europa e nella comunità globale delle nazioni.

Abbiamo anche esaminato opportunità specifiche di cooperazione economica e tecnologica tra Ucraina e Arabia Saudita. I nostri team lavoreranno nelle aree di cui abbiamo discusso oggi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA