Nelle operazioni di guerra della giornata di ieri, almeno 160 palestinesi sono rimasti uccisi nella Striscia di Gaza, fra il campo profughi di Jabalia e Gaza City: in entrambi i casi per la distruzione di palazzine residenziali. Lo afferma l'agenzia dell'Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) in un comunicato, che viene rilanciato da alcuni media, fra cui il Guardian.



