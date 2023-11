Moglie Erdogan, a Gaza 'pace duratura non una tregua temporanea'

"Facciamo nuovamente appello alla coscienza globale: non chiediamo un cessate il fuoco temporaneo ma chiediamo immediatamente una pace permanente e sostenibile per le donne incinte, i neonati e tutti i civili che si trovano di fronte al massacro". Lo ha scritto sui suoi account social Emine Erdogan, la moglie del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando della situazione nella Striscia di Gaza in occasione della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese che si celebra oggi. "Qualunque cosa accada la Turchia resterà sempre al fianco degli oppressi e degli innocenti e lavorerà per inviare aiuti umanitari a Gaza. Credo, inoltre, che alla fine l'umanità vincerà", ha aggiunto la consorte del presidente turco.



