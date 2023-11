Gaza, Musk: al momento è "un po' pericolosa" la situazione lì

"Sembra un po' pericoloso in questo momento lì, ma credo che una Gaza prospera a lungo termine sia positiva per tutte le parti": così Elon Musk in un post pubblicato ieri sera sul suo account X.

Un rappresentante di Hamas ha detto di voler invitare l'imprenditore Usa a visitare la Striscia per vedere "la portata della distruzione causata dai bombardamenti israeliani". Due giorni fa il fondatore di Tesla e SpaceX è stato in Israele e ha visitato uno dei kibbutz preso di mira nell'attacco del movimento islamista del 7 ottobre.

La definizione "un po' pericoloso" è stata giudicata riduttiva dai molti utenti di X che si sono scagliati contro Musk nelle risposte al suo post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA