Stanno bene la bimba italiana e la mamma uscite da Gaza

Sono Bayan Alnayyar e la piccola Minerva la mamma palestinese e la bimba italiana che hanno lasciato oggi la Striscia di Gaza dal valico di Rafah. Lo apprende l'ANSA da fonti locali, che riferiscono come le due siano in buone condizioni.

La piccola "era molto stanca appena arrivata, si vedeva che era provata, ma nel corso della giornata si è progressivamente tranquillizzata, soprattutto quando siamo riusciti a uscire dal valico di Rafah", con una tappa intermedia prima di arrivare al Cairo, ha detto in serata il console italiano al Cairo Federico Novellino al Tg1. Aggiungendo che Minerva, partita con la madre da Gaza City, "è molto timida ovviamente in questo momento" e "parla italiano". Il console ha poi sottolineato gli sforzi per "creare un clima di serenità intorno alla madre e alla bambina".





