Esercito libanese salva migranti siriani su gommone in avaria

L'esercito libanese ha salvato 27 migranti siriani dall'annegamento dopo che il gommone sul quale si trovavano si è ribaltato al largo della costa settentrionale del Paese. Lo riferiscono le Forze armate.

La Marina, con il sostegno della Protezione civile, "è riuscita a salvare 27 migranti illegali a bordo di un gommone che stava affondando al largo della costa della Chekka", si legge in una nota. I migranti che cercano di raggiungere l'Europa dal Libano generalmente si dirigono verso l'isola di Cipro, a 175 chilometri di distanza.

Sempre oggi, le forze di sicurezza hanno dichiarato di aver arrestato un trafficante di esseri umani libanesi e 42 siriani mentre si trovavano in un veicolo "pieno di un gran numero di siriani". La polizia ha detto che l'autista ha confessato di volerli trasportare clandestinamente in barca a Cipro. I migranti hanno dichiarato durante l'interrogatorio di aver pagato tra i 5.000 dollari e i 7.000 dollari a testa per raggiungere l'Europa attraverso Cipro.



