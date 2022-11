Siria: Ong, campo profughi nel nord investito da maltempo

(ANSAMed) - BEIRUT, 30 NOV - Alcuni campi profughi nel nord della Siria sono stati investiti nelle ultime ore da un'ondata di maltempo, mettendo a rischio più di mille persone secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.

Si tratta di circa 300 famiglie del campo profughi di Shallash, a nord di Raqqa, in una zona vicina al confine con la Turchia e dove si sono abbattuti da ieri intensi temporali.

Il campo, formatosi sin dai primi anni della guerra siriana scoppiata nel 2011, è da anni costituito da centinaia di tende, ora immerse nel fango e nelle pozzanghere.

L'Osservatorio lancia stamani un appello umanitario a fornire assistenza urgente alle oltre mille persone, in larga parte donne e bambini, intrappolati nel campo di Shallash. (ANSAMed).