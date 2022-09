Cisgiordania: miliziano ucciso in agguato esercito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 SET - Un miliziano palestinese è rimasto ucciso oggi a Nablus (Cisgiordania) in un agguato teso dall'esercito mentre - secondo la radio militare - si apprestava a compiere un attacco. Alcuni suoi compagni sono riusciti a dileguarsi.

In occasione del Capodanno ebraico - che inizia oggi - la polizia e l'esercito hanno elevato al massimo lo stato di allerta in tutto il Paese. Da stasera saranno chiusi i valichi con la Cisgiordania - dove nell'ultimo mese, secondo la radio militare, si sono avuti 20 attacchi palestinesi - e con la Striscia di Gaza. (ANSAmed).