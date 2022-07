Biden annuncia 316 milioni di aiuti ai palestinesi

(ANSA) - WASHINGTON, 15 LUG - Durante la sua tappa nei territori palestinesi, Joe Biden ha annunciato una serie di iniziative e 316 milioni di aiuti per migliorare i rapporti deteriorati dall'amministrazione Trump. Una tranche di 201 milioni di dollari è per la Unrwa, l'agenzia dell'Onu che fornisce i servizi ai rifugiati palestinesi in Cisgiordania, Gaza e Giordania: un'assistenza che Trump aveva tagliato nel 2018 come strumento di pressione per costringere i palestinesi ad un accordo di pace con Israele. Altri 100 milioni di dollari andranno all'East Jerusalem Hospitals Network, che garantisce cure mediche per 50 mila pazienti locali. Gli Usa daranno anche 15 milioni di dollari in aiuti umanitari per fronteggiare le carenze delle forniture alimentari a causa della guerra in Ucraina. Grazie alla mediazione americana, infine, gli israeliani si sono impegnati ad aiutare i palestinesi a passare alla rete 4G entro la fine del 2023 per accelerare la digitalizzazione dell'economia. (ANSA).