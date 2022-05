Turchia, legami con Israele non a spese causa palestinese

(ANSA) - TEL AVIV, 24 MAG - Il miglioramento delle relazioni con Israele non avverrà a spese della causa palestinese. Lo ha detto, citato dai media, il ministro degli esteri turco Mevut Cavusoglu che oggi ha incontrato a Ramallah, in Cisgiordania, la sua controparte palestinese Riyad al-Maliki all'inizio di una visita che domani lo porterà in Israele. "Il nostro sostegno per la causa palestinese - ha spiegato Cavusoglu nella conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro - è del tutto indipendente dal corso delle nostre relazioni con Israele". Il processo con Israele - ha spiegato il ministro - avviene "in coordinamento con le autorità palestinesi". Cavusoglu a Ramallah vedrà anche il presidente Abu Mazen. Domani in Israele andrà a Yad Vashem, il Museo della Shoah a Gerusalemme, e subito dopo vedrà il ministro degli esteri Yair Lapid e quello del turismo Yoel Razvozov. Il ministro compirà anche una visita privata alla Spianata delle Moschee. (ANSA).