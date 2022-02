Covid: Israele non proroga Green Pass, via da fine mese

(ANSA) - TEL AVIV, 17 FEB - Come preannunciato, Israele non rinnoverà il sistema attuale del Green Pass in scadenza alla fine di questo mese. Lo riferiscono i media citando il premier Naftali Bennett al termine di una riunione con il ministro della sanità e i responsabili della lotta al Covid.

Bennett già questa mattina, a fronte del calo nel Paese degli indici della pandemia, aveva fatto capire che le restrizioni - compreso il Green Pass - sarebbero state allentate. (ANSA).