Israele: Nancy Pelosi alla Knesset, lavoriamo per la pace

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 FEB - La speaker della Camera Usa Nancy Pelosi è oggi ospite della Knesset di Gerusalemme, nella prima tappa di una delegazione del Congresso da lei guidata che proseguirà poi per la Germania e la Gran Bretagna. "Mentre le minacce alla democrazia diventano sempre più allarmanti ed urgenti, la leadership americana resta impegnata a portare avanti sicurezza, stabilità, prosperità economica e a sostenere governi democratici in tutto il mondo" ha affermato Pelosi all'inizio della missione.

Ad accoglierla alla Knesset è stato il presidente Micky Levy che, nel messaggio di benvenuto, ha rilevato che "questa visita simbolizza la alleanza speciale fra le nostre due Nazioni".

Rivolgendosi ai deputati israeliani, Pelosi ha affermato: "La nostra delegazione intende evidenziare l'impegno degli Stati Uniti ad una soluzione giusta e prolungata nel tempo di Due Stati - una soluzione che accresce la stabilità e la sicurezza di Israele, della Autorità nazionale palestinese e dei Paesi vicini. Continueremo a lavorare con Israele per avanzare verso la pace". Pelosi prevede di incontrare i capi della varie liste parlamentari. Ancora non è noto se avrà un incontro separato con l'ex premier Benyamin Netanyahu. (ANSAmed).