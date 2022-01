Israele, quarta dose a over 60 dopo 4 mesi dal booster

(ANSA) - TEL AVIV, 02 GEN - Israele dà il via libera alla quarta dose di vaccino contro il Covid per tutti gli over 60 dopo 4 mesi dal richiamo. Lo ha annunciato il premier Naftali Bennet nel corso di una conferenza stampa. "Secondo me alla fine di questa settimana arriveremo a 20 mila contagi al giorno e all'apice della ondata può darsi che supereremo la soglia dei 50 mila. Si tratta di numeri molto elevati. Ma dal mondo abbiamo appreso che se siamo vaccinati siamo protetti da forme gravi di malattia anche se fossimo contagiati", ha aggiunto. Al premier è stato chiesto fra l'altro se il Paese si stia dirigendo verso una 'immunità di gregge', ma ha preferito non rispondere.

