Israele:Netanyahu non sarà a cerimonia Gerusalemme per Rabin

(ANSA) - TEL AVIV, 18 OTT - Benjamin Netanyahu non sarà presente alla annuale commemorazione, oggi, sul Monte Herzl a Gerusalemme dell'ex primo ministro Yitzhak Rabin ucciso nel 1995 da un estremista ebreo. Netanyahu - primo leader dell'opposizione a saltare la cerimonia - sarà tuttavia tra gli oratori, insieme al premier Naftali Bennet e al ministro degli esteri Yair Lapid, a parlare alla Knesset in ricordo di Rabin.

Netanyahu non ha dato spiegazioni della sua decisione mentre il suo ufficio ha ricordato che il protocollo non prevede la partecipazione del leader dell'opposizione alla cerimonia sul Monte Herzl. I media hanno invece ricordato i contrasti tra l'ex premier e la famiglia Rabin che lo ha più volte accusato di essere stato all'epoca tra i fomentatori dell'istigazione contro l'uomo politico di centro sinistra, poi assassinato da Ygal Amir. Accuse che Netanyahu ha respinto tutte le volte con sdegno. (ANSA).