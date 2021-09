Covid: salgono di nuovo casi Israele, oltre 10mila in 24 ore

(ANSA) - TEL AVIV, 12 SET - Dopo alcuni giorni di calo, sono tornati a salire i casi di coronavirus in Israele: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 10.084 contagi, con un tasso del 6.6%, a fronte di 155.871 test, un numero alto visto che ieri era shabbat, il tradizionale giorno di riposo ebraico.

Di nuovo in salita anche il numero dei malati gravi, arrivati a 697, e l'Rt che si attesta ora a 0.96 mentre nei giorni scorsi era sceso a 0.8.

Continua a crescere intanto la quota di Israeliani che anno ricevuto la terza dose: ad oggi sono 2.800.000. Nei giorni scorsi Sharon Alroy-Preis, direttore della Sanità pubblica al ministero, ha detto che una larga maggioranza dei nuovi casi gravi si riferiscono a "persone non vaccinate". (ANSA).