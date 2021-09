Israele: Bennett, fatto grave evasione 6 palestinesi

(ANSA) - TEL AVIV, 06 SET - "Un fatto serio". Così il premier Naftali Bennett ha definito la fuga di sei palestinesi dal carcere di massima sicurezza di Gilboa la notte scorsa attraverso un tunnel. Bennett - che ha parlato con il ministro della Sicurezza pubblica Omer Barlev - ha detto che "occorre uno sforzo complessivo da parte di tutti i servizi di sicurezza" per catturare gli evasi.

Secondo alcune valutazioni dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) - riprese dai media - i sei (che sono tutti di Jenin) si sarebbero separati una volta fuori dalla prigione: 2 in Giordania e 4 nel nord della Cisgiordania. Cinque dei fuggitivi sono della Jihad islamica e uno - Zakaria Zubeidi - è un ex comandante a Jenin delle Brigate Martiri al Aqsa, ala militare di Fatah. Le ricerche stanno coinvolgendo esercito e apparati di sicurezza. (ANSA).