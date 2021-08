Tunisia: Sisi a Saied, 'sostegno assoluto' a decisioni prese

(ANSAmed) - TUNISI, 04 AGO - Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ricevuto oggi dal presidente tunisino Kais Saied, gli ha comunicato "le frasi di rispetto e apprezzamento del presidente Abdel Fattah Al Sisi, e il sostegno assoluto alle decisioni storiche" intraprese da Saied "per realizzare la volontà del popolo e garantire la stabilità della Tunisia e la cura dei suoi interessi". E' quanto si legge in un comunicato della presenza di Cartagine nel quale si sottolinea che l'Egitto "confida nella saggezza del Capo dello stato tunisino e nella sua capacità di guidare questo giusto processo costituzionale, augurando alla Tunisia e al suo popolo successo e un futuro migliore". Domenica scorsa durante una conferenza stampa congiunta al Cairo con il suo omologo algerino, il ministro degli Esteri egiziano aveva dichiarato alla luce delle decisioni del presidente tunisino Kais Saied di congelare il parlamento per un mese e licenziare il premier. che si tratta si "una questione interna tunisina ed è necessario rispettare la privacy e il principio di non ingerenza". (ANSAmed).