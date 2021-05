Israele: Isaac Herzog si candida alla presidenza del Paese

(ANSA) - TEL AVIV, 19 MAG - Il capo dell'Agenzia ebraica ed ex leader del partito laburista, Isaac Herzog, ha formalizzato la sua candidatura a prossimo presidente di Israele. La votazione alla Knesset per eleggere il nuovo presidente in sostituzione dell'attuale Reuven Rivlin avverrà il prossimo 2 giugno a scrutinio segreto.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature - avallate da almeno 10 deputati - scade alla mezzanotte (ora locale) di oggi. Herzog - che è nipote di Chaim, già presidente dello Stato - è considerato il più accreditato concorrente.

"La storia della mia famiglia - ha dichiarato - e i lunghi anni di esperienza pubblica mi hanno insegnato di non dare mai per scontato il miracolo dell'esistenza dello Stato di Israele".

