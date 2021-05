Israele: tv, 2 morti per un razzo da Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 MAG - Due morti e due feriti gravi: questo il primo bilancio secondo la televisione commerciale Canale 13 di un attacco di razzi e di mortai lanciati da Gaza ed esplosi in un capannone di un villaggio agricolo in Israele, vicino alla linea di demarcazione. Sul posto ci sono altri feriti, meno gravi.

Secondo l'emittente israeliana, un razzo ha centrato il capannone. Quando le prime squadre di soccorso sono sopraggiunte sono state colpite da un ulteriore colpo di mortaio. L'attacco dei mortai è ancora in corso. (ANSAmed).