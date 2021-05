Libia: Ue riapre ambasciata a Tripoli

(ANSA) - TUNISI, 17 MAG - "La delegazione dell'Ue in Libia riapre oggi a Tripoli". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatore dell'Unione europea e capo delegazione Ue in Libia, Jose Sabadell, aggiungendo che in Libia son stai fatti "enormi progressi" e che "saremo in grado di lavorare in modo più diretto ed efficace con le autorità libiche, la società civile e i partner". "Personalmente - conclude Sabadell - sono molto entusiasta di tornare là con il mio team su base permanente e non vedo l'ora di iniziare questa nuova fase". (ANSA).