Israele: tank sparano colpi avvertimeto su confine Libano

(ANSA) - TEL AVIV, 14 MAG - Nuovo incidente in due giorni al confine fra Israele e Libano. "Carri armati hanno sparato oggi colpi di avvertimento in direzione di alcuni dimostranti provenienti dal territorio libanese che erano entrati in territorio israeliano. Quelle persone sospette - afferma un comunicato dell'esercito israeliano - hanno danneggiato i reticolati, hanno appiccato fuoco nell'area. Dopo di che hanno fatto ritorno in territorio libanese". Ieri dal Libano erano stati sparati tre razzi verso Israele. L''attacco non aveva provocato vittime né danni. (ANSA).