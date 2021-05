Israele: due donne uccise a Ashkelon da razzi Gaza

(ANSA) - TEL AVIV, 11 MAG - Due donne israeliane sono rimaste uccise oggi dopo che gli edifici in cui si trovavano ad Ashkelon, nel sud di Israele, sono stati centrati da razzi di Hamas sparati da Gaza. Lo ha riferito la radio militare.

Un'altra persona anziana è in fin di vita. Si tratta dei primi morti in Israele dall'inizio degli attacchi di Hamas. (ANSA).