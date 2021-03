Siria: decine di arresti in operazione anti-Isis ad Al-Hol

Le forze curde in Siria hanno lanciato stamane un'operazione anti-Isis nel campo di Al-Hol, recentemente scosso da omicidi seriali, arrestando decine di persone sospettate di appartenere all'Isis.

L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di "un'importante operazione di sicurezza (...) contro l'organizzazione dello Stato islamico" durante la quale "sono stati arrestati una trentina di persone tra donne e uomini". Due funzionari dei media delle forze democratiche siriane hanno confermato l'operazione, uno dei quali ha indicato che è stata condotta in collaborazione con la coalizione internazionale anti-Isis guidata dagli Stati Uniti.