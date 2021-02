Arabia Saudita: Bin Salman operato di appendicite

(ANSA) - BEIRUT, 25 FEB - Nel giorno in cui si attende dagli Stati Uniti il dettagliato rapporto sul presunto coinvolgimento diretto del principe ereditario saudita Muhammad bin Salman nell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018, i media governativi sauditi riferiscono che lo stesso Bin Salman ha oggi subito con successo un intervento chirurgico per appendicite.

L'agenzia di stampa governativa saudita Spa ha precisato che il 35enne principe ereditario è stato sottoposto all'operazione chirurgica in un ospedale di Riad. La tv di Stato ha diffuso immagini in cui si mostra Bin Salman uscire dall'ospedale a bordo di un'auto, sedendosi al posto del passeggero. (ANSA).