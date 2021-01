Iran, Boeing ucraino abbattuto per 'errore umano'

(ANSA) - TEHERAN, 7 GEN - A un anno dall' abbattimento del Boeing ucraino nei cieli di Teheran da parte delle Guardie della Rivoluzione, l'Iran ha annunciato di avere concluso l'inchiesta, ribadendo che si è trattato di "un errore umano". Lo ha detto il procuratore militare di Teheran, Gholamabbas Torki.

Nel disastro morirono 176 persone, in gran parte iraniani ma anche molti canadesi; alcune vittime provenivano da Svezia, Gran Bretagna, Ucraina e Afghanistan. "Tra le persone accusate di imprudenza e violazione delle regole - ha aggiunto il procuratore - solo una è in carcere, mentre le altre sono state rilasciate su cauzione in attesa di processo davanti a un tribunale militare e sono state licenziate o degradate".

Oggi, intanto, alcuni familiari iraniani delle vittime hanno tenuto una cerimonia di commemorazione nel sito in cui sono precipitati i resti del Boeing 737 alle 06:19 locali, l'ora esatta in cui l'aereo venne distrutto lo scorso 8 gennaio (che nel calendario persiano corrisponde quest'anno al 7 gennaio).

